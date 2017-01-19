Başkan Şahin, Projelerini Anlattı

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, projelerini Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (AESOB) bağlı odaların başkanlarına anlattı.



Başkan Şahin, Başkan Yardımcı Hakkı Çoşgun ile birlikte AESOB tarafından düzenlenen "Oda ve Belediye Başkanları" toplantısının konuğu oldu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Şahin, göreve geldiklerinden bu yana gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı.



Bir ilçenin şehirleşebilmesi için imar sorunlarını halletmesi gerektiğini ifade eden Şahin, modern şehirciliğin temellerini atmak için imar çalışmalarına önem verdiklerini, Kent Meydanı, Hükümet Konağı, Kültür Merkezi, Mesire Alanı projeleri çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini söyledi.



Göreve geldiklerinden beri projelerini tek tek hayata geçirdiklerini ve hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Şahin, "Çamköy, Atatürk ve Murtuna mahallelerimize yaptığımız kapalı pazar sayılarını artıran projelerimiz, her mahalleye bir park projelerimiz ile biz hizmet üretiyoruz. 'Karanlık sokak' diye bilinen Aksu'yu aydınlatma çalışmalarımız ile ışıklandırdık, 'Bayraklı yol' diye bilinen yolu bayraklandırdık. Spor salonu ve güreş sahamızı ilçemize kazandırdık." dedi.



Kültürel ve sosyal projelere de önem verdiklerinin altını çizen Şahin, şöyle konuştu:



"Sünnet, Çanakkale gezisi, iftar yemekleri gibi etkinlikler düzenledik. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza ulaşarak sosyal belediyecilik anlayışını benimsedik. Kültürel mirasımız Perge Antik Kenti'nde alan düzenlemeleri, turizm bölgemiz Kundu'ya ise bağlantı yolları yaptık. İlçemiz sınırları içinde Kurşunlu Şelalesi gibi doğal güzelliklerimiz var. Tarihin, doğanın, turizmin ve tarımın birleştiği ilçemiz bu yıl EXPO 2016'ya da ev sahipliği yaptı. Kuşkusuz EXPO da ilçemizin çehresini değiştirdi."



AESOB Başkanı Dere ise, toplantıya katılan oda başkanlarının sorularını da cevaplayan Şahin'e katılımından dolayı, esnafa iyiliği ve doğruluğu öğütleyen "Ahi Evran" heykeli takdim ederek teşekkür etti.