Başkan Şahin, Kültür Merkezi İnşaatını İnceledi

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, belediyeye ait kültür merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi.



Başkan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür merkezinin i·lçeye eğitim ve kültür anlamında çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.



Şahin, şunları söyledi:



"Bin 150 metrekare alan üzerine kurulan kültür merkezinin hizmete açılmasıyla kültürel birçok isteğe cevap vereceğiz. Tosya, tarihi İpek Yolu üzerinde, binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgede olması nedeniyle tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin bir ilçe. Hizmete girecek kültür merkezi, günden güne gelişen Tosya'mızın tarihi ve kültürel değerlerinin daha iyi anlatılıp tanıtılabilmesine önemli katkı sağlayacak."