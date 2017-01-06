Başkan Şahin'in Akgiad Ziyareti

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin Aksu Genç İşadamları Derneğini (AKGİAD) ziyaret etti.



Başkan Şahin yeni seçilen AKGİAD Başkanı Duran Celbiş ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Başkan Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarına önem verdiklerini ve Aksu için sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalışmaya özen gösterdiklerini söyledi.



Dernek Başkanı Celbiş de Aksu ile ilgili yapılacak çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.



Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Hakkı Çoşgun, Ahmet Aydoğmuş, Nevzat Bozarslan ve meclis üyeleri Yaşar Sözen, İbrahim Köseoğlu, Hüseyin Demirkaplan, Ferit Özçelik, Nedim Darıcı, Hamza Deniz, Burhan Çelik, Aksu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi de hazır bulundu.