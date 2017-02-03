Başkan Şahin Gasmek Personeliyle Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK) personeliyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde GASMEK personeli için hazırlanan hizmet içi eğitim seminerinin açılışında bir konuşma yaptı.



Çalışanlardan kendilerini iyi yetiştirmelerini isteyen Şahin, bilginin önemine değinerek şunları söyledi:



"Biz büyükşehir olarak 'kalkınma yerelde başlar' diyerek yola çıktık. Yol, su, elektrik, ulaşım altyapı, konut gibi teknik işleri zaten yapıyoruz. Personelimizle hem elimizdeki bütçeyi doğru yönetme, hem de insan ve zamanı doğru yönetmek için büyük bir çalışma içerisindeyiz. Doğup büyüdüğümüz şehre hizmet etmek için geldik. Bunu gerçekleştirirken herkese eşit mesafedeyiz. Bunu yaparkan sosyal alanın en önemli alan olduğunu, bu alanda da kişiyi merkeze alan bir bakış açısıyla herkese dokunabilecek sosyal projeler yapmamız gerektiğini gördük.



Kadını ve çocukları merkeze alarak onların hayatına dokunma önemli amaçlarımızdan birisiydi. Bu çalışmaları bitirip zamanımız dolduğunda ve arkamıza dönüp baktığımızda arkamızda ne tür eserler bıraktığımızı görebilmeliyiz. 'Bu toplumun inşaasında, temelinde ve eğitiminde ne gibi katkılarımız var?' dediğimizde işte o zaman GASMEK'in çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu görebilmeliyiz."



Şahin, 400 bin sığınmacıyla birçok okur-yazar nüfusa eğitim ve hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından psikolog Kutay Ürkmen tarafından katılımcılara, "motivasyon ve gülümsemenin büyüsü" konulu seminer verildi.