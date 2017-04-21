Başkan Şahin'den Örnek Davranış

Ayvacık Belediye Başkanı Ünal Şahin, 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' sloganıyla hareket eden Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.



Ayvacık Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyası ile ilgili bilgi veren Doktor Nazan Özbek Gacal, "Türk Kızılay'ı artan kan ihtiyacını karşılamak üzere kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Düzenlenen Kan Bağışı kampanyası için bugün Çanakkale'nin şirin ilçesi Ayvacık'a geldik. Üç aylık dönem halinde düzenlenen kan verme işlemi vatandaşların gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı takdirde kan vermesi sağlanıyor" dedi.



Kan bağışı, önemli bir sosyal sorumluluk vazifesi



Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Çanakkale Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen üç ayda bir düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vermek ve kan bağışına olan duyarlılığı arttırmak için kurulan Kızılay standını ziyaret etti ve kan bağışında bulundu. Çanakkale Kızılay Kan Merkezi personeli ve gönüllülerle sohbet eden Başkan Mehmet Ünal Şahin, "Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa belirli periyotlarda kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Kan bağışında bulunmak hem kendi sağlığımız için hem de hayati öneme sahip olan bir sosyal sorumluluktur. Bende bu kampanya kapsamda 71'nci bağışımı yapmış bulunuyorum. Verilen bir ünite kan onlarca insanın hayatını kurtarabilir. Ayvacık Belediyesi olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonrada devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE