Başkan Şahin: "Araç Filomuzu Büyütmeye Devam Edeceğiz"

Samsun Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, ekonomik şartlara göre ilk fırsatta yeni hizmet araçları ve iş makineleri almayı hedeflediklerini belirtti.



Araç filosunu büyütmeyi hedefleyen Bafra Belediyesi, 7'si son üç yılda olmak üzere toplamda 48 adet iş makinesi ve hizmet aracı alınarak iş makinesi ve araç filosunun kapasitesi yüzde 80 oranında arttı. Bafra Belediye Başkanı Şahin, "Bütün şehir yasası ile köylerimiz mahalle oldu ve belediyelere bağlandı. Bir kısım hizmetleri büyükşehir belediyemiz bir kısım hizmetleri de Bafra Belediyesi olarak yürütüyoruz. Fakat biz Büyükşehir ve Bafra diye bir ayırım içinde olmuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve değerli Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile sürekli koordine, istişare ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni mahalle olan köylerimizde daha iyi hizmet verebilmek, şehir merkezimizde daha iyi çalışmak için ihtiyacımız olan cenaze hizmet aracı, greyder, yükleyici, yama silindiri ve çöp kamyonları olmak üzere son 3 yılda 7 iş makinesi ve araç aldık. Dönemimizde aldığımız araç sayısı ise 48 oldu. Daha fazlasına da ihtiyacımız var, imkanlarımız olsa almamız gerekir. Ekonomik şartlarımıza göre ilk fırsatta yeni hizmet araçları ve çöp kamyonları almayı hedefliyoruz" dedi.



Temizliğe ve çevreye büyük önem verdiklerini belirten Şahin, "Önceden 21 mahallemize hizmet ediyorduk. Şimdi 139 mahallemize hizmet etme mecburiyetimiz var. Çok geniş bir alandan sorumluyuz. Bu nedenle Son aldığımız 250 adet çöp konteyner ile birlikte son 3 yılda 584 adet çöp konteyner ve 2 adet de çöp toplama kamyonu aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve personellerimiz yoğun ve fedakarca çalışıyor. İzin dahi yapmaya fırsatları yok. Bunlarda yeterli olmuyor. Temizlik noktasında çalışmaları daha yukarıya taşımak istiyoruz. Çevre bilinci konusunda her yıl broşürler yayınlıyor ve bunu başta okullarımızda öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çevreye duyarlılık kampanyaları düzenliyoruz. Basınımız ve diğer tanıtım araçları ile çevre ve temizlik konusunda görsel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların dönüşümleri ise çok yüksek oluyor. Ayrıca düzenli olarak çöp konteynerlerimizi ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN