Başkan Şahin, Antep Fıstığı Üreticilerine Sahip Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık Belediyesi ilçede 12 köyde üretilen Antep fıstığının daha uygun şartlarda üretilip, pazarlanması için harekete geçti. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ilçede kurumaya yüz tutmuş Antep fıstığı ağaçlarının yeniden ayağa kaldırılıp, ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.



Ayvacık'ta 12 köyde başlatılan Ayvacık Belediyesi Antep Fıstığı Geliştirme Projesi kapsamında verimi düşmüş ve pazarlama faaliyetleri azalmış olan Antep fıstığının yeniden ilçenin ekonomisini arttırmaya yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol ile birlikte verimi düşmüş Antep fıstığı ağaçlarının tekrardan verime başlaması ve Antep fıstığı üreticilerine pratik ve teorik eğitimin verilmesi amaçlanıyor. Projenin önemine değinen Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Bu proje ilçemizde ve köylerimizde Antep fıstığı üreticileri yapan çiftçilerimizin tekrar verim alıp, yüzlerinin gülmesi ve ekonomiye katkı sağlamasıdır. Biz bir proje başlatarak köylerimizde bu üreticiliği yapan onlarca köylümüze yardımcı olmayı hedefliyoruz. Şu an Antep fıstıklarının çiçek açma zamanı. Fakat kurtçuk diye tabir edilen bir parazit bu ağaçlara zarar veriyor. Bir de dişi ve erkek Antep fıstığı ağaçlarının tozlaşma zamanı farklı. Farklı olunca da tozlaşma yapılamıyor ve verim olmuyor. İnanın Ayvacık bölgesinde binlerce Antep fıstığı ağacından 5 yıldır da verim alamıyoruz. Şimdi üreticiler de ağaçları söker duruma geldi. Sağ olsunlar Gaziantep'te bu konuyla ilgili arkadaşlarla görüştük. Onlar da heyet olarak geldi ve köylerimizde inceleme yaptı. Birkaç gün içerisinde çiçek tozlarıyla beraber ağaçlarda aşılama yapacağız. Budaması ve bakımı da olacak. Bunun için hemen hemen her köyümüzde aşılama ve bakım yapılması için 1 kişi de istihdam ettiriyoruz"dedi.



Ahmetçe Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, "Köyümüzde 10 bini aşkın Antep fıstığı ağacımız var. Son 6-7 yıldır köyümüzde hiç verim alamıyoruz. Eskiden zeytin ağacı yerine Antep fıstığı ağacı dikmiştik. Şimdi ise Antep fıstığı yerine zeytin ağacı dikiyoruz. Tabi bu duruma geldik. Köylüler kendi imkanlarıyla Antep fıstığı ağaçlarını yeniden ayağa kaldırmaya çalıştı, verim almaya çalıştı ama başaramadı. Şimdi ise bu proje kapsamında üreticilerimiz de umutlandı. Bu projenin başarılı olacağından eminim. Bu projeye destek veren Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.



İlçede Antep fıstığı üreticiliği yapan diğer vatandaşlar da bu projeden umutlu olduklarını ifade ettiler. - ÇANAKKALE