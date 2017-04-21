Başkan Püsküllü, Şampiyon Öğrencileri Altınla Ödüllendirdi

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Hendek Belediyesi Karate Takımı sporcularına altın hediye etti.



Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Hendek Belediyesi Karate Takımından Mehmet Efe Kayacık ve Yusuf Eren Temizel ile ikincilik elde eden Sudenaz Arslan ve üçüncü olan Yiğit Eren Kaba, Başkan Püsküllü'yü makamında ziyaret etti.



Püsküllü, antrenör Nurkan Kayacık ve sporcuları tebrik ederek, şöyle konuştu:



"Hendek'imiz yine bir başarıya daha imza attı. İlçemizin adını en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımız Hendek'imizin gururudur. Olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarında Hendek'imiz birçok şampiyon çıkarmıştır. Sporcularımızı yetiştiren hocalarımızın büyük gayret ve emekleri vardır. Sporcularımız da sadece sporda değil okulda da başarılı olmalıdır. Çok çalışmak başarıyı getirir."



Başkan Püsküllü, ziyarette sporcuları altınla ödüllendirdi.