Başkan Polat, Trt Canlı Yayın Ekibi İle Spiker Yalçın Çetin'i Ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Şelale Restaurant'ta düzenlenen programa Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman, Malatyaspor Kulübü Eski Yöneticisi Ali Cengiz, TSYD Malatya Şube Yönetimi, ASGD Şube Yönetimi ve spor muhabirleri katıldı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, masaları tek tek dolaşarak yemeğe katılanlarla selamlaştı, sohbet etti.

"YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, E. Yeni Malatyaspor-Göztepespor maçını anlatmak üzere ilimize gelen Yalçın Çetin'i 'Tecrübe Paylaşım' toplantısı için davet ettiklerini, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın verdiği akşam yemeği ile tecrübe paylaşım toplantılarının daha da anlam kazandığını ifade ederken, Belediye Başkanı Polat'a teşekkür etti.

"BELEDİYE BAŞKANI POLAT'A BU NAZİK DAVETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Malatya'nın bir futbol kenti olduğunu kaydeden TRT Spikeri Yalçın Çetin, Malatya'nın yerel medya mensuplarıyla kendilerini güzel bir akşam yemeğinde bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

Malatya'ya her gelişlerinde büyük bir ilgiyle karşılandıklarını ve misafir edildiklerini belirten Yalçın Çetin,"Öncelikle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a hem şahsım hem de canlı yayın ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'ya daha öncede gelmiştim, TSYD Temsilciliğinin düzenlediği toplantıda çok önemli bir sohbet etme imkanı bulmuştum. Dinamik ve futbol sevgisi ile dolu arkadaşlardan bende çok yararlandım. Malatya'ya her gelişimde çok güzel ev sahipliğiyle karşılıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"GÖZTEPE GALİBİYETİYLE SÜPER LİG YOLUNDA DEV BİR ADIM ATILDI"

E.Yeni Malatyaspor'un Süper Lige çıkma noktasında çok büyük bir avantaj yakaladığını sözlerine ekleyen Çetin,"Göztepe maçında elde edilen 3 puanın ardından E.Yeni Malatyaspor şampiyonluğa ulaşma aşamasında önemli bir avantaj yakaladı. Süper lige yükselmek Malatya'nın birlik ve beraberliği açısından büyük önem taşıyacak. Futbol birlikteliktir, hangi görüşten olursa olsun tüm insanları bir araya getiren çok nadir unsurlardan bir tanesidir. Göztepe galibiyeti Süper Lig yolunda dev bir adım oldu. E.Yeni Malatyaspor'un bu avantajı kaptırmayacağı gözüküyor. Şampiyonluk Malatya'ya çok şeyler getirebilir. Ancak Süper lig, bu ligden çok farklıdır. O nedenle kulüp profesyonelce, futbolu bilen, futbolun içinden gelen kişilerle yönetilirse Süper ligde kalıcı bir takım olursunuz. Malatya basınını Süper Lige hazırlandığını görüyorum. Bu toplantılar bunu gösteriyor. Malatya kenti artık takımlarını daha fazla sahiplenmelidir" diye konuştu.

"TRT KALİTELİ YAYINLARIYLA HEPİMİZİN GURURUDUR"

TRT ekibini Malatya'da misafir ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "TRT kaliteli yayıncılık anlayışından asla ödün vermeden her gün daha iyisini hedefleyerek yoluna devam ediyor. TRT, doğru, tarafsız ve nitelikli yayın anlayışıyla hepimizin gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"E.Y.MALATYASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN HEPİMİZ KENETLENDİK"

E.Yeni Malatyaspor'un Malatya' lılar tarafından sahiplenildiğini, Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 300 bin TL'lik yardımda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sportif faaliyetler herkesin ortak sevdası ve mutluluğudur. Kentleri bütünleştiren, birlik ve beraberlik ruhumuzu güçlendiren, sevinçleri ve hüzünleri birlikte paylaştığımız sportif faaliyetlerin kentimizde ve ilçemizde daha fazla yaygınlaşması için Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. E.Y.Malatyaspor'un şampiyonluğu için hepimiz kenetlenmiş durumdayız. Hep birlikte güç birliği yaparak kentimizin güzide takımını Süper Lige çıkartacağız. Göztepe galibiyetiyle çok kritik bir virajı kazasız atlattık, çok sevinçliyiz. Kalan maçlarda takımımıza sonuna kadar güveniyoruz, sezon sonunda şampiyon olup Süper Lige adımızı yazdıracağız" diye konuştu.

"YALÇIN ÇETİN BİR DÜNYA MARKASIDIR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM"

Evkur Y.Malatyaspor'un 1-0 kazandığı Göztepe maçını canlı yayınlayan TRT canlı yayın ekibi ile maçın sunucusu Yalçın Çetin'i misafir ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Polat,"Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere UEFA Kupası maçları ve ülkemizdeki profesyonel liglerde oynanan maçları çok etkileyici bir ses tonu ve yorumlarıyla anlatan Yalçın Çetin, dünya çapında bir spor spikerimizdir. Onun anlattığı maçlarda ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bugün ki yemek davetimize icabet ettikleri için TRT ekibi ile Yalçın Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda bizlere destek veren TSYD Malatya Şubesi ile ASGD Malatya Şube Yönetimindeki kıymetli kardeşlerime de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

YALÇIN ÇETİN'E MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR FORMASI VE KAYISI HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, spor spikeri Yalçın Çetin'e üzerinde Yalçın Çetin yazılı 44 numaralı Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması ile kayısı paketi hediye etti. Başkan Polat ayrıca TRT Canlı Yayın Ekibinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Malatya'lı Hakan Aldemir'e de kayısı hediye etti.

