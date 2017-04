Başkan Polat, Özal'ı ve Fendoğlu'nu Rahmetle Andı

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, başarılı politikalarıyla Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynayan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı ve Malatya eski Belediye Başkanlarından Hamit Fendoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde rahmetle anarak, her iki ismin de Malatya'nın gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vizyoner politikalarıyla bugünün Türkiye'sine büyük katkı sağladığını aktaran Polat, bu çalışmaların Türkiye'nin kalkınmasında kilit rol oynadığını söyledi. Özal'ın Türkiye'ye ayağa kalkma öz güveni aşıladığını söyleyen Polat, "Özellikle ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda yeniden canlanmamız için büyük adımlar attı. Kendisinin Malatyalı olması her zaman gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.



Malatya'nın eski Belediye Başkanlarından ve bir dönem Milletvekilliği de yapan merhum Hamit Fendoğlu'nu da rahmetle anan Polat, "Her iki isim de Malatya'nın gurur kaynağıdır. Bu güzide insanlar sayesinde bugün büyük Türkiye'yi inşa edebiliyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA