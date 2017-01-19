Başkan Polat'ın Acı Günü

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ın halası Keziban Ergani (80) toprağa verildi.



Tokat merkeze bağlı Yazııbaşı (Difoy) köyünde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Keziban Ergani son yolculuğuna uğurlandı. Yazıbaşı köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat başta olmak üzere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Can, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Ahmet Erdem tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Keziban Ergani köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT