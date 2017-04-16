Başkan Piriştina Oyunu Kullandı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Anayasa değişikliği için yapılan referandum için oyunu Buca Adatepe Mahallesi'ndeki, Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve eşi Ahu Piriştina sabah saatlerinde Adatepe Mahallesi'ndeki Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek oyunu kullandı. Başkan Piriştina 1384 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da sohbet etti.



Başkan Piriştina, "Demokrasiye ve Cumhuriyete olan inancımızla, aydınlık bir gelecek için oyumuzu kullandık. Geleceğimiz için oylarımız hayırlı olsun" dedi. - İZMİR