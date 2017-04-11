Başkan Pınarbaşı'dan 97. Yıl Mesajı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, 97 yıl önce bağımsızlık uğruna tüm varlığını ortaya koyan Şanlıurfalıların, düşmana karşı mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.



Pınarbaşı, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm Şanlıurfalıların kurtuluş gününü kutladı. Pınarbaşı,, "En değerli hazinemiz olan vatan topraklarının her karışı, şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır. Ülkesi için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyacak, ecdadımızın büyük özveriyle kurduğu ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağız" dedi.



Vatanı, milleti ve kutsal bildiği değerleri uğruna ülkesini işgalci güçlere karşı canı pahasına savunan şehit ve gazileri rahmetle andığını belirten Pınarbaşı, mesajında şunları kaydetti, "Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bu değerli mirası, aynı yüksek ruh ve şuurla her geçen gün daha da güçlendirmek ve Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak, tarihimize ve ecdadımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Şanlıurfalı vatandaşlarımızı bu milli günümüzde en içten duygularla tebrik ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA