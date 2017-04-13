Başkan Pekdaş Kadınlarla Buluştu

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, hemşehrileriyle bire bir ulaşmak adına başlattığı çat kapı ev ziyaretlerine devam ediyor.



Kadifekale'ye bağlı 1. Kadriye Mahallesine konuk olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, belediye tarafından açılan taziye evinde mahalleli kadınlarla buluştu. Şubat ayında hizmete açılan taziye evinde gerçekleşen buluşmada Başkan Pekdaş'a diğer ev ziyaretlerinde olduğu gibi bu ziyaretinde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve kadın kolları yöneticileri eşlik etti. Konak Belediyesinin 1. Kadriye Mahallesinde açtığı Semt Merkezi ile 'Gelecek Eğitimde Eğitim Konak'ta' adlı AB projesi kapsamında oluşturulan biçki-dikiş kursuna gelen kursiyerlerin de yer aldığı buluşmada kadınlar Başkan Pekdaş'a belediye tarafından sunulan hizmetler için teşekkür etti. Başkan Pekdaş'a sevgilerini göstermek için taziye evine akın eden Kadifekaleli kadınlar hem sorunlarını anlattı hem de isteklerini dile getirme fırsatı buldu.



Sohbet havasında geçen buluşmada Kadifekaleli kadınlar işsizlik, ekonomik yetersizlik gibi sorunlardan da dert yandı. İşsizliğin Türkiye'nin sorunu olduğunu dile getiren Pekdaş, "Ürettiklerinizi satışa sunup para kazanmak istiyorsunuz; ama insanların alım gücü olmazsa sizler nasıl para kazanacaksınız? Eskiden İzmir'e neden insanlar gelmiş? Burada TARİŞ, TEKEL, Sümerbank gibi tesisler vardı. Fabrikalar çoktu ve iş vardı. O zaman çalışanların şimdi emekli maaşları var da bu sayede geçiniyorlar" dedi. - İZMİR