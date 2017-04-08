Başkan Pekdaş 'Hayır' Mesaisinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Kadın Kollarının referandum çalışmalarına destek vermeye devam eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bu kez Ödemiş'te 'Hayır' turuna çıktı.



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçelerdeki referandum çalışmalarına devam ediyor. Pekdaş, çalışmaları kapsamında bu kezde Ödemiş ilçesine ziyaret yaptı. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Nazan Dönmez tarafından karşılanan Pekdaş, ilk olarak ilçe binasında partili kadınlarla bir araya geldi. Burada kadınlarla bir süre sohbet eden Pekdaş, daha sonra ilçe turuna çıktı. Ödemiş'i sokak sokak gezen Pekdaş, görüştüğü Ödemişlilere 16 Nisan'da yapılacak referandum da neden 'Hayır' demeleri gerektiğini anlattı.



Türkiye'nin geleceği için referandum da 'Hayır' oyu kullanmalarını isteyen Pekdaş, vatandaşların kafalarındaki sorulara açıklık getirdi. Cumhurbaşkanının göreve başlarken tarafsızlık yemini ettiğini, yeni düzenlemede bu tarafsızlık yemininin aynen korunduğunu; ancak Cumhurbaşkanının partili olabildiğini dile getiren Pekdaş, "Yeni düzenlemede birçok değişiklik var; ama Cumhurbaşkanının yemin metni değişmiyor. Bu yemin metninde tarafsız olacağının sözünü veriyor. Oysa yeni düzenlemeyle bir siyasi partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı da seçilebiliyor" dedi. - İZMİR