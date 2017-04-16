Başkan Pekdaş Anne ve Babasıyla Sandığa Gitti

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, anayasa referandum u için oy kullanma işlemine 90 yaşındaki babası Halil ve 80 yaşındaki annesi Macide Altay ile birlikte gitti.



Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda oy kullanan anne ve babasını sandığa gidişlerine eşlik eden Başkan Pekdaş, "Ülkemizin ve demokrasimizin güçlenmesi için bugün çok anlamlı bir gün. Aydınlık yarınlar için sandığa giderek, oy kullanmak temel vatandaşlık görevimiz. Bu duyarlılıkla ülkemizin geleceği için mutlaka oy kullanalım" dedi. Başkan Pekdaş, anne babasının ardından kendisi de oyunu kullandı. - İZMİR