Başkan Palancıoğlu Referandum Oyunu Kullandı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve eşi Emel Palancıoğlu Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Başkan Palancıoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Dost ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, Melikgazi İlçesi Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokuluna geldi. Başkan Palancıoğlu burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra 1623 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra ilçede bulunan okulları gezen Başkan Mustafa Palancıoğlu sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.



16 Nisan'ı Türkiye'nin önünü açacak gün olarak nitelendiren Başkan Palancıoğlu, "Bugün 16 Nisan. Aylardır beklediğimiz güne kavuştuk. İnşallah bugün Türkiye'nin önünün açıldığı gün olacak. Son 150 yılın en büyük fırsatlarından biri inşallah bugün Türk vatandaşlarımız en iyi şekilde kullanacak diye düşünüyorum. İnşallah pazartesi günü yeni sistemin başladığı ilk gün olacak ve bundan sonrada Türkiye'nin önünü bir daha kapatamayacaklar. İç ve dış düşmanların ve Avrupa'nın da mağlup olduğu bundan sonra Türkiye'ye zarar vermeyecekleri yeni bir dönem başlıyor. Biz de oyumuzu kullandık. Vatandaşlarımızın da yoğun katılımını gördük. Çok güzel sonuçlar çıkacağına eminim. Vatandaşlarımıza sağduyulu davrandığı için teşekkür ederim. İnşallah sonuçların yeni, gelişen, güçlü ve önü açık Türkiye'ye hayırlı olmasını dilerim. Türkiye bundan sonraki hedeflerine koşarak ulaşacaktır" dedi.



AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Ragıp Dost da Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulunda 1020 no'lu sandıkta oyunu kullandı. İsmail Tamer ise burada yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. 16 Nisan'da belediye başkanımız ve ilçe başkanlarımızla Talas'ta oyumuzu kullandık. Allah hayırlı mübarek etsin. Türkiye'nin geleceğine ipotek koyan vesayet odaklarının son bulacağı bir seçim temenni ediyoruz. Türkiye müreffeh bir şekilde dünyadaki yerini alacaktır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.



Milletimizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmada bir dönüm noktası olduğunu belirten AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost da, "İnşallah 16 Nisan halk oylamasının vatanımıza, milletimize güzellikler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ