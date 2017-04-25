Başkan Palancıoğlu, " Necip Fazıl Gençliğinden Çok Uzak Bir Gençlik Var"

Talas Belediyesi'nce düzenlenen programda İstanbul Emekli Baş Vaizi Mustafa Akgül'ün konuşmacı olarak katıldığı "İslam'da Aile Yapısı ve Mutlu Yuva" konulu konferans gerçekleştirildi.



Baş Vaiz Mustafa Akgül ailelerde yaşanan sıkıntıların sebepleri ve sıkıntıların nasıl aşılması gerektiği konusunda katılımcılara bilgiler aktardı.



Yaşantımızı doğru adımlar atarak yönlendirmemiz gerektiğini söyleyen Talas Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Bende bir aile reisi olarak aile kavramına çok önem veriyorum. Aile yapısını korumamız lazım. Gençlerin gidişatı hiç iyi değil. Necip Fazıl gençliğinden çok uzak bir gençlik var. Çocuklarını düzgün yetiştirme adına kadınlara çok iş düşüyor. Eskiden evlerimizde büyüklerle yaşanırdı. Bu bize çok güzel bir ahlak ve güzellik katmış. Ama şuan da çekirdek aileye döndük. Evli çiftler arasında büyüklerini yanında bulunduranların sayısı giderek azalıyor." dedi.



Ülkemiz için aile yapısının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu, "İslamiyeti yaşayabilir, aile yapımıza sahip çıkarsak inşallah ülkemiz çok farklı yerlere gelecektir. Bende Mustafa Hocanın önemli bir yeri vardır. Faydalanmamız gereken bazı konularda Mustafa Akgül Hocamızdan güzel bilgiler aldık. Mustafa Akgül Hocama da teşriflerinden dolayı teşekkür ederim." şeklinde konuştu.



Mutlu bir yuvaya sahip olmanın ve ömür boyu sürdürmenin önemli olduğunu ifade eden Mustafa Akgül, "Bir memleket için en büyük tehlike boşanmalar, nikahsız beraberliklerdir. Bir ailedeki en mühim şey mutlu yuvadır. Devletler için en büyük tehlike mevcut boşanmaların hızla artıyor olmasıdır. Gittikçe boşanmalar artmaya başladı. Eskiden maddi durum iyi değildi, ana ana gibiydi, baba baba gibiydi, evlat evlat gibiydi. Evde bir mutluluk vardı. Şimdi her şey var ama huzur yok. En önemli mesele bu yuvayı kurmak ve bu yuvayı ömür boyu sürdürmekti." dedi



"Dört dörtlük kimse yoktur. Evlilik geciktirilmemelidir. Çünkü ağaçlar bile belli yaştan sonra aşıyı kabul etmiyorlar. Uyum sağlamaları zor olur." diyen Akgül şunları söyledi:



"Bir insanın mutlaka bir eksikliği olabilir. Dört dörtlük aday aramayın. Böyle arayanlar önce aynaya baksınlar. Eksik yönlere de razı olup yuvayı geciktirmemek lazım. Geciktirilen evlilikte mutluluğu yakalamak zordur. Kibir ve gururun cimrilik ve israf ve buna benzer kötü huyları çıkarmazsak evdeki mutluluğu yok eder. Eş Allah hediyesidir. Bunun için eşlerimizin kalbini kırmamalıyız. Yuvayı korumak için gerekirse eşler rol de yapmalıdır." - KAYSERİ