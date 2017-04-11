Başkan Özkan, Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerine Katıldı

'Kutlu Doğum Haftası' etkinliklerinin bu hafta gerçekleştirilen bölümünde Sultaniye, İsmetpaşa ve İkizce mahallelerine konuk olarak vatandaş buluşmalarını sürdüren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu güzel etkinliklerin; toplumumuzdaki dayanışma ve kardeşlik ruhunun en güzel nişanesi olduğuna vurgu yaparak, sevgili peygamberimizin örnek davranışlarına sahip olmamız için de güzel bir vesile olduğunu söyledi.

"Dayanışma ve Kardeşlik Ruhunu Pekiştiriyor"

Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin bu haftaki bölümünde; vatandaşlarla bir araya gelerek, peygamberimizin doğum sevincini paylaşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, bu anlamlı etkinliklerin Peygamberimiz Hz. Muhammed'in örnek yaşantısını ve kişiliğini daha iyi tanıyıp, insanları kardeşliğe, hoşgörülü olmaya yöneltmesinin yanı sıra; iyiliğin hâkim olarak, dayanışma ruhunun geliştirilmesine katkı sağlaması açısından da çok önemli kazanımlar ortaya çıkardığını kaydetti.