Başkan Özkan'dan 'Asırlık Çınar' Hilmi Büyükşekerçi'ye Ziyaret

Karacabey'in sosyal ve kültürel tüm değerler ile yöreye özgü yemek, türkü ve halk oyunlarının belgelere geçirilip derlenmesinde birinci kaynak konumundaki Hilmi Büyükşekerci ziyaretinde; başta Yunan işgal yılları sonrası olmak üzere, geçmişten bu yana geçirdiği değişim ve gelişmeler hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Ali Özkan, Büyükşekerci'nin oturduğu Park Caddesi'ne de kendisinin isminin verilmesi için öneride bulunacağı müjdesini verdi.

Karacabeyliler Değerlerine Sahip Çıkıyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilmi Büyükşekerci de geçmişten bu yana başta tarım ve tarım ürünleri olmak üzere; ilçenin birçok önemli tarihi, turistik, sosyal ve kültürel değerlere sahip olduğunu dile getirerek, bu değerlere sahip çıkılması konusunda tüm Karacabeyli hemşerileri ile kurum ve kuruluşların gösterdiği üstün gayretin de her türlü takdirin üzerinde olduğuna vurgu yaptı.