Başkan Özkan'dan Anlamlı Ziyaret

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri el emeği eserlerinin sergisi açıldı.



Aile Destek Merkezi hizmet binasında düzenlenen sergiye Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar ile beraberlerindeki heyetler ve davetliler katıldı. Sergi açılışını yapan Başkan Bilal Özkan, bu tür faaliyetlerle kadınların birçok mağduriyetinin giderildiğini söyledi. Özellikle anaokulu öğrencilerinin aldıkları eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Özkan, "Toplumun temel taşı olan kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve daha aktif olmaları adına ADEM'e olan desteğimiz artarak devam edecektir. Bir yandan kadınlarımız kurslarda eğitim alırken diğer yandan kursiyerlerin çocuklarının ayrıca burada kreş ve anaokulunda eğitimlerini almaları takdire şayandır" dedi.



Yıl içerisinde dikiş nakış, el sanatları, kuaförlük ve aşçılık başta olmak üzere toplam 7 kurs açtıklarını kaydeden ADEM Koordinatörü Zeynep Karaer Bilici ise, "Yıl içinde 500ün üstünde kursiyeri eğittik. Bunun yanında yaklaşık 100 tanede kursiyerlerimizin çocuklarının ilk eğitimini yani kreş ve anaokulu eğitimini üstlendik. Amacımız kadınları evden çıkarmak ve onları toplumun bir parçası yapmaktı. Kurslarımız sonrası kadınlarımızın özgüvenini yükselmesi ayrıca bizi mutlu ediyor" diye konuştu.



ADEM koordinatörü Zeynep Karaer Bilici eşliğinde tüm stantları gezen Başkan Bilal Özkan emeklerinden dolayı kursiyerlere teşekkür etti. - DİYARBAKIR