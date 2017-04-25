Başkan Özgüven: "Şehrimizi Sizlerle Beraber Yönetiyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, oda ve birlik başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltıdan sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, şehre daha iyi ve daha çok hizmet yapmak için odalarla, birliklerle, muhtarlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir araya gelip değerlendirmeler yapmalıyız. Sizler vatandaşlarımızla kurumlar arasında köprü görevindesiniz. Şehrimizi sizlerle birlikte yönetiyoruz. Halkımızın istek, talep ve ihtiyaçlarının değerlendirip ilgili mercilere ileten sizlersiniz, o nedenle çok önemli bir göreviniz var. Ereğli Belediyesi olarak biz de ulaşabildiğimiz vatandaşlarımıza ulaşıp gerekli destekleri veriyoruz. Sizlerle durum değerlendirmesi yapmak için bir araya gelmek istedik. Hizmetlerimizi el ele vererek daha iyi noktalara taşımalıyız. Şimdiye kadar birçok hizmeti Ereğli'mize kazandırdık inşallah daha birçok hizmete de imza atacağız. Bunun yanı sıra DDY parkımızı tamamladık bugün 17.00'de açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılışımızda sizleri de aramızda görmek isteriz, hepiniz davetlisiniz" dedi. - KONYA