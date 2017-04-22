Başkan Özgüven: "Ereğli'de En Az Bin Kişiye İstihdam Sağlamayı Planlıyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi istihdamı artırma konusunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor.



Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika sayısını artırarak ilçede istihdama katkı sağlamak isteyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yatırımcıları bölgeye çekmek için uğraş veriyor.



Ereğli'nin iş sorununun çözüme kavuşması gerektiğini belirten Başkan Özgüven; "Göreve geldiğimiz günden beri istihdamı artırmak için gayretli çalışmalar yapıyoruz. EOSB'ni (Ereğli Organize Sanayi Bölgesi) canlandırmak ve burada kurulacak yeni fabrikalarla istihdamı artırmak için yatırımcı firmalarla sürekli görüşüyoruz. Uzun çalışmalar sonucunda bisküvi, şekerleme, salça, kadayıf, temizlik malzemeleri, unlu mamuller, bitkisel yağ üretimi yapan fabrikaları ve süt paketleme tesislerini OSB'ye kazandıracağız. Gayret ve takip gerektiren bu çalışmalarımızda emeğini esirgemeyen EOSB yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız Erdinç Akça, Mahmut Özkoç ve İbrahim Söker'e teşekkür ediyorum. Bu fabrikalarla birlikte 2017 yılı sonunda en az 1000 hemşehrimize iş olanağı sağlamayı amaçlıyoruz. Ereğli'de sosyal ve fiziki belediyecilik anlamında birçok ilki gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra ilçemizin büyük sorunlarından birisi olan istihdam konusuna da kayıtsız kalmadık. Bu şehir bizim ve Ereğli'mize yaptığımız her şey bizi çok mutlu ediyor. Biz, Ereğli'ye hizmet için bu yola çıktık ve şehrimiz için yapılması gereken ne varsa yapmak için yoğun mesai harcıyoruz. Halkımızın istek, ihtiyaç ve düşüncelerini değerlendirerek gerekli adımları atıyoruz. Hep söylüyoruz Ereğli'yi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz, Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KONYA