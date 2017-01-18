Başkan Özgüven'den Şehit Polisin Babaocağına Taziye Ziyareti

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, önceki gün Diyarbakır'da şehit olan ve 2 yıl önce nikahını kendisinin kıydığı şehit polis memuru Mahmut Ava'nın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.



Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Mahmut Ava'nın Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki baba ocağına taziye ziyaretleri sürüyor. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'de iki yıl önce nikahını kıydığı polis memuru Mahmut Ava'nın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Özgüven'e Belediye Başkan Yarımcısı Agah Taşkın, Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, Hacı Mustafa Mahallesi Muhtarı Mahmut Coşkun, Akhüyük Mahallesi Muhtarı Mahmut Sayar ve Orhangazi Mahallesi Muhtarı Ercan Maviş eşlik etti.



Ziyarette şehidin babası Mesut Ava'ya taziyelerini bildiren Belediye Başkanı Özkan Özgüven, vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve can veren şehitlerimize minnettar olduklarını ifade ederek, şehit Mahmut Ava'ya Allahtan rahmet diledi. 2 yıl önce Mahmut Ava ve Gülseren Özçalışkan çiftinin nikahını kendisinin kıydığını söyleyen Özgüven, şehit polisin şahadete yürümesinin kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.



Başkan Özgüven'in taziye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehit Babası Mesut Ava, "Ereğli'den kalkıp buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Bu vatan için, milletimiz için, ay yıldızlı bayrağımız için bir değil bin evladım feda olsun" dedi. - KONYA