Başkan Özgüven'den Lys'ye Girecek Gençlere Müjde
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi’nin, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’nın Ereğli’de yapılması konusunda ÖSYM ile görüş birliğine vardığı belirtildi.
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi'nin, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'nın Ereğli'de yapılması konusunda ÖSYM ile görüş birliğine vardığı belirtildi.
LYS'nin Ereğli'de yapılması için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ereğli'nin Konya merkeze uzak olduğu ve sınava giren binlerce öğrencinin büyük bir mağduriyet yaşadığını ÖSYM Başkanlığı'na aktaran Başkan Özgüven, sınavın ilçede yapılması için taleplerini iletti.
Konu ile ilgili girişimlerin ardından ÖSYM Başkanlığı LYS'nin Ereğli'de yapılmasını uygun bulduğunu belirten Başkan Özgüven, yaşanan bu olumlu gelişmeden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Özgüven, "Öğrencilerimiz için de büyük bir rahatlık olacak. Artık ilçe dışında sınava girme mecburiyetinde kalmayacak ve nerede kalırım nasıl kalırım şeklinde sıkıntılar yaşamayacaklar. Artık vatandaşlarımız sınav için Karaman, Niğde ve Konya yollarında perişan olmayacak memleketimizde sınava girebilecek. LYS'nin ilçemizde yapılması hususunda büyük katkıları olan başta Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu ve Ereğli Yüksek Öğrenimi Geliştirme Derneği Başkanı Ergun Özgüven'e Ereğlimiz için bu büyük hizmette emeği geçen herkese tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi. - KONYA