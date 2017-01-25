Başkan Özgüven'den, Gülce'ye Doğum Günü Sürprizi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, doğum esnasında oksijensiz kalarak burnundan mama ile beslenen Gülce Minaz'ı 15. yaş günününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.



2002 yılında İstanbul'da bir hastane'de doğum esnasında doktor hatasından dolayı oksijensiz kalan ve 6 aylık küvez tedavisinden sonra hayata tutunarak sadece gözlerini açıp kapatabilen Gülce Minaz, tam 15 yıldır yatalak bir şekilde hayat mücadelesi veriyor. Gülce'yi evinde ziyaret eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven aileden Gülce'nin sağlığı hakkında bilgi aldı.



Ziyarette kısa bir açıklama yapan Özgüven, "Gülce kızımızı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutlayalım istedik. Görüyoruz ki Gülce yatağa bağımlı olarak hayat mücadelesi vermekte ve ailesi bakımını üstlenmekte zorlanmaktadır. Belediye olarak ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli desteği vermeye çaba göstereceğiz. Hükümetimizin bu tür hastalara yönelik çok büyük katkıları var. Özellikle Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği günden beri yaşlılara, engellilere ve bakıma muhtaç olan insanlara uyguladığı politikalar olmasaydı, bu tür hastalarımızın hali nice olurdu. Bunlardan ibret almamız gerekir. Hastalık ve sağlık da insanoğlu ne oldum değil ne olacağım demeli" dedi.



Başkan Özgüven konuşmasının ardından doğum günü pastasını Gülce Minaz'ın kardeşi Ebrar ile birlikte kesti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Yakup Minaz ise Başkan Özgüven'e teşekkür etti. - KONYA