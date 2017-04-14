Başkan Özgüven: "Biz, Şehrimize Hizmet Eden Büyük Bir Aileyiz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.



Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi Bolkar Düğün Salonunda düzenlenen kahvaltıya, Başkan Özgüven'in yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm personel katıldı.



Kahvaltıda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, belediye personeliyle bir araya gelmekten ve ailenin reisi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Şehrimize hizmet noktasında hepimiz aynı gemideyiz. Daha çok çalışma ve daha iyi hizmet etmekle yükümlüyüz. Malumunuz bir sürecin içerisindeyiz, bu referandum ülkemiz için çok önemli. Birçoğunuz hizmet noktasında önümüze çıkan bürokratik engelleri biliyorsunuz. 16 Nisan'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber bürokratik engellerin tamamı ortadan kalkacak. Yeni sistemle birlikte hizmetlerimiz daha da hızlanacak. Bu referandum milletimizin meselesidir. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun 18 maddeyi çok iyi çözümleyin ve pazar günü vicdanınızı da yoklayıp oyunuzu kullanın. Biz 'evet' diyoruz çünkü bu şehre en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi. - KONYA