Başkan Özgüven: "80 Milyon Kardeşçe Büyük ve Güçlü Türkiye'ye Yürüyoruz"

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Ereğli'de referandum da yüzde 86,13 katılım sağlandığını ve milletin iradesinin sandığa yansıdığını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Yeni bir güne başlıyoruz, bundan sonra her şey daha farklı olacak. Milletin iradesi tecelli etti ve Türkiye kazandı. Bir kez daha görülmüştür ki, milletimiz en doğru kararı vermiştir. Kim hangi oyu vermiş olursa olsun 80 milyon bir ve beraberiz. Bu ülke hepimizin, cennet vatanımızda kardeşçe büyük ve güçlü Türkiye'ye yürüyeceğiz. Demokrasiden çıkan sonuç 'Evet', bu sonuçla beraber şehrimiz ve ülkemiz hızla kalkınacak. Büyük ve güçlü Türkiye yolundaki adımlarımızı şimdi daha sağlam atacağız ve 'Tek Millet, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Vatan' şiarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize vatandaşlık görevini layıkıyla yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA