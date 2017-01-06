Başkan Özgökçe 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanları' Listesinde

Van merkez Tuşba İlçe Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2016 yılında yaptığı hizmetlerden dolayı 'Yılın En Başarılı Belediye Başkanları' arasında yer aldı.



Belediyeler ve TBMM Yükselen Ses Haber ve Aktüalite Dergisi'nin 'Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanları' sıralamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek birinci oldu. 2015 yılında 13. sırada yer alan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2016 yılında üç basamak yükselerek 10. oldu. Derginin, Türkiye genelinde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı, bin 351 ilçe ve Belde Belediye Başkanı arasında, düzenlediği başarılı 31 belediye başkanının yer aldığı listede Başkan Özgökçe 10. sırada yer aldı.



Yükselen Ses Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Obut, Belediye Başkanlarının yaptığı hizmet ve geliştirdikleri projelerin yanı sıra kapılarını halka açık tutmalarına, halk ile içi içe olmaları; sosyal, kültürel, tarihi, ekolojik, bilimsel anlamda çok yönlü olarak değerlendirildiklerini belirtti. Obut; birçok kriterin ayrıntılı olarak ele alındığı uzun soluklu çalışmada, yerel halkı ile barışık ve mütevazı özelliğe sahip olan belediye başkanlarını tam 6 aylık çalışmadan sonra çok emek vererek belirlediklerini ifade etti. Belediyeler ve TBMM Yükselen Ses Haber ve Aktüalite Dergisi'nin, En Başarılı Belediye Başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı 2017 yılı takviminde de Tuşba Belediyesi'nin logosuna da yer verildi.



Ayrıca 2016 yılı en başarılı belediye başkanları sıralamasında 10. sırada yer alan Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, başarı plaketini alırken "Bu başarıda en büyük katkıyı kadirşinas ve saygı değer Tuşbalılar ile belediyemizin işçisinden memuruna tüm personelimiz ile birim müdürlerinden meclis üyelerimize kadar herkesin geceli gündüzlü gayretleri vardır. Tüm ekibimiz ile uyumlu ve özverili olarak Tuşba ve Van halkı için çalışıyoruz. Halkımızın gösterdikleri teveccühlerle ve vermiş oldukları destekler ile gelen bu ödüller ise çalışma azmimizi, gayretimizi ve hedeflerimizi daha da artırmaktadır. Tüm birimlerimiz ve meclis üyelerimiz ile birlikte muhabbet şehri Tuşba ve Van halkının huzuru, refahı, mutluluğu, başarısı için geceli gündüzlü projeler hazırlamakta ve programlar yapmaktayız. Van'ın yükselen değeri olan Tuşba stratejik planı çerçevesinde kurulduğu günden bugüne kadar borçsuz olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yürüttüğü projeleri ile Van'da hep ilklere imza atan Tuşba Belediyesi denk bütçesi ve halkının tek bir kuruşunun dahi zayi olmaması için ideal projeler hazırlamaktadır. Tuşbamızı tarihi, kültürel, ekolojik ve mimari açıdan yaşanır bir şehir ve marka bir kent için büyük bir şevkle tüm Belediye çalışanları ve meclis üyelerimiz ile kanun ve mevzuatlar dahilinde çalışıyoruz" dedi.



"2017 yılı Tuşba için çok önemli bir yıl olacaktır" diyen başkan Özgökçe, "Çünkü üç yıldır devem eden büyük projelerimizin açılış yılı olacaktır. Yeni birçok projemizin de ilk adımlarını atacağız. Bunlar hem Tuşba hem Van hatta bazıları Doğu Anadolu Bölgesi için ilk olacaktır. Yapımı bize ait olan ve altyapısı tamamen bitmiş tüm mahalle içi yollarımıza asfalt, kilit taşı uyguladık ve çalışmalarımızı hızlandırarak merkezi mahallelerimizi 2017 yılında bitirmeyi hedefledik. Çünkü biliyoruz ki yol medeniyettir. Vanlıları ilk kez denizle buluşturacak "Sahil Bandı Projemizin Birinci" etabını İnşallah, Nisan ayında halkımızın hizmetine sunuyoruz. İskele sahil rekreasyon 2. etabı için tüm çalışmalarımız ve projemiz hazırdır. Geleneksel Van evleri tamamlandı ve Van evleri seyir terası ve çevre düzenlemesi mayıs ayına kadar tamamlanacaktır. Van'ın yine ilklerinden olan Van denizi sahilinde 'mavi bayraklı plajlarımızın' da açılış yılı olacaktır. Van'da hemen her mahallede halka nefes aldıran modern ve Tuşba'ya özgü parkların yapımına devam edeceğiz. Aile, gençlik, kadın ve engelli yaşam merkezleri gibi birçok önemli sosyal belediyecilik çalışmamızı da artırarak devam ettirmekteyiz. Van'da başka bir ilk olan Hhsta refakatçi misafirhanesinde binlerce insanımıza hizmet sundu. Bu yıl yine Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile hasta yakınları için refakatçi misafirhanemiz hizmet verecektir. Tuşba Belediyemizin eğitim, tarih, kültür, sağlık, sanat, spor, mimari ve diğer tüm alanlarda hemşerilerimizin hayat standardını ileriye taşıyacak çalışmaları yoğun bir şekilde sürmektedir. Van'ın ve doğunun yükselen değeri olan Tuşba Belediyesi, ilçemizin modern ve huzur adası olması için hizmetlerini durmaksızın devam ettirmektedir. Gençlerimiz için yaptığımız çok amaçlı spor sahaları, çim ve nizami futbol sahaları yapımına devam edeceğiz. Semaver kültürüne ve muhabbet ehli halkımızın rahat edebilecekleri parklarımızı her mahallemizde arttırıyoruz. Van'a kazandıracağımız Kapalı Semt pazarları 2017 yılında hizmete sunulacaktır. Tuşba ilçemiz için devam ettirdiğimiz hizmet aşkı bu ve benzeri ödüller ile daha da artmakta ve bizleri gayrete getirmektedir" şeklinde konuştu. - VAN