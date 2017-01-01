Başkan Özgökçe'den Yeni Yıl Mesajı

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Özgökçe, mesajında 2017 yılının umutların muhabbetin, kardeşliğin ve hedeflerin gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.



Suriye, Irak, Filistin, Arakan, Keşmir ve Mısır gibi İslam coğrafyasında kan ve gözyaşının eksik olmadığı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Özgökçe, 2017 yılının İslam alemi ve tüm insanlık için kan ve gözyaşının olmadığı bir yıl olmasını temenni etti.



Geride bıraktıkları yıl içerisinde tüm dünyada, Türkiye'de ve illerinde bir çok önemli gelişmelerin yaşandığını ifade eden Özgökçe, şunları kaydetti:



"Orta Doğuda İslam ülkelerine yapılan zulüm ve işkenceler sonrasında bölgede ciddi huzursuzluklarla karşı karşıya kaldık. Tüm İslam aleminin umudu olan Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını hazmedemeyen dış ve iç mihraklar devletimizin ve milletimizin demokrasisine, halkın milli iradesine tabiri caizse İslam alemine bir darbe ile Türkiye'yi parçalamak, bölmek ve işgal planı yaptılar. Allah'a hamd olsun ki başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm halkımız yekvücut olarak bu hunharca saldırıyı bertaraf etmiştir. Bu hain olaylarda, bombalı saldırılarda ve terörle mücadele ederken şehit olan tüm vatandaşlarımıza asker ve polisimize Allah'dan rahmet dileriz."