Başkan Özgökçe'den Halı ve Kilim Atölyesine Ziyaret
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Tuşba Meslek Edindirme Kursları (TUŞMEK) kapsamında kurulan halı ve kilim atölyesini ziyaret etti.
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Tuşba Meslek Edindirme Kursları (TUŞMEK) kapsamında kurulan halı ve kilim atölyesini ziyaret etti.
Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde Tuşba Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Dairesi Başkanlığının "Dezavantajlı Kişilerin İstihdamını Geliştirilmesi" programı kapsamında desteklediği proje kapsamında çalışmalar başladı.
Proje kapsamında bulunan kilim atölyesini ziyaret eden Özgökçe, göreve geldiklerinde ilçe halkına yönelik mesleki eğitimler verme vaatlerinin olduğunu söyledi.
Göreve başlar başlamaz vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Özgökçe, şöyle konuştu:
"Bugün de TUŞMEK projemizin en önemli atölyelerinden birindeyiz. Burada ürettiğimiz Tuşba Kilimleri, Tuşba Halısı ve Tuşba Seccadeleri dünyada nam salacak. Çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR il Müdürlüğü ile yürütüyoruz. Bizler ayrıca, 8 merkez mahallemize de bu kurslarımızı yayarak, özellikle dezavantajlı gruplarımıza burada yeni imkanlar yaratacağız. Ayrıca bu kültürümüzün yaşatılması için tarihi Van evlerimizde de bu kilim ve halıları üretmeyi de planlıyoruz."
Özgökçe, bir süre kadınlarla sohbet ettikten sonra kurs merkezinden ayrıldı.