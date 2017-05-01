Başkan Özgökçe'den '1 Mayıs' Mesajı

Van merkez Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Başkan Özgökçe, gelecek için emek veren tüm işçilerin bayramını kutlayarak, "1 Mayıs; barış, demokrasi ve güven içerisinde bir gelecek için emek verenlerin günüdür. İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan bugün, Türkiye'de ise ilk kez 1923'te resmi olarak kutlanmaya başlamıştır. Ülkemizin kalkınmasında ve ekonomimizin her geçen gün büyüyüp güçlenmesinde çiftçilerimizin büyük katkıları olmuştur. Bu anlamlı günde başta tarlasında emek veren çiftçilerimiz olmak üzere, tüm işçi ve emekçilerin gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - VAN