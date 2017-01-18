Başkan Özdemir Müdür Yücekaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanlığına bağlı Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Başkanı Birgül Özdemir, görevine yeni başlayan İşkur Adıyaman İl Müdürü Emin Yücekaya'yı ziyaret etti.



TOGEM Başkanı Birgül Özdemir ziyaret esnasında yapmış olduğu konuşmada göreve yeni başlayan İşkur Müdürü Emin Yücekaya'ya hayırlı olsun dileyerek görevinde başarılar diledi.



Ayrıca Özdemir konuşmasında, Gölbaşı TOGEM Başkanlığı olarak işkur destekli kurslar verdiklerini ifade ederek kurslara da ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



İŞkur İl Müdürü Emin Yücekaya ise ziyaretlerinden dolayı TOGEM Başkanı Birgül Özdemir'e teşekkür etti. - ADIYAMAN