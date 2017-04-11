Başkan Özçelik Yol Çalışmalarını İnceledi

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçede yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Başkan Özçelik, Şehit Volkan Pilavcı Caddesi'nde yol genişletme ve cadde açma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yol üzerine gelen evlerin yıkımının devam ettiğini söyledi.



Bahar aylarının gelmesi sebebiyle çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Özçelik sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlçemiz içerisinde bulunan caddeler dar olduğundan dolayı görünüm yönünden uygun değildi. Çarşı merkezinin bulunduğu caddelerde trafik sıkışıklığı oluyordu. İmar planına uygun olarak caddelerimizi açıyoruz, evini yıktığımız vatandaşları da mağdur etmiyoruz.



Gerekli yardımları yapıyoruz. Bu caddelerin açılması ile trafik sorunu ortadan kalkacak ve ilçemiz güzel bir görünüme kavuşacak. Su ve kanalizasyon çalışmalarından dolayı yollarımız bozulmuş durumda cadde açma çalışmamız bittiğinde en kısa zaman zarfında asfalt çalışmalarımıza da başlayacağız."