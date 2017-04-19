Başkan Özcan'dan Şampiyon Takıma Teşekkür

Tokat amatör ligde şampiyon olan Niksar Belediyespor takımı teknik direktör, yönetici ve oyuncuları şampiyona öncesi Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ı ziyaret etti.



Niksar Belediyespor Perşembe günü Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda saat 15.00'de Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yükselme maçı için Turhalspor ile karşılaşacak. Belediye Başkanı Özdilek Özcan bu önemli maç öncesinde Niksar Belediyespor teknik heyeti, yönetici ve oyuncuları ile bir araya geldi. Almusspor galibiyeti ile gelen şampiyonluktan ötürü çok mutlu olduklarını belirten Başkan Özcan, Turhalspor'u yenerek BAL ligine yükseleceklerinden emin olduğunu belirtti.



Başkan Özcan,"Şampiyonluktan ötürü tüm takım oyuncuları ve teknik heyeti kutluyorum. Burada en büyük tebriği ise seyircimiz hak ediyor. Hiçbir maçta bizleri yalnız bırakmadılar. Önümüzde sadece bir maçımız kaldı. Perşembe günü Turhalspor'u yenerek Bölgesel Amatör Ligine yükseleceğimize inancım tamdır. Sizler sahada son dakikaya kadar mücadelenizi ederken, bizlerde sizleri tribünde yalnız bırakmayacağız. Taraftarlarımız ve sizlerden isteğimiz sevgi ve saygı çerçevesinde bir maç çıkarmanızdır. Her ne sonuç çıkarsa çıksın, Tokat kazanacak. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum" dedi.



Niksar Belediyespor Teknik Direktörü Gökmen Yıldırım ise, kazanmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve bu konuda oyuncularına güvendiklerini belirterek, verdiği desteklerden ötürü Başkanı Özcan'a teşekkür etti.



Niksar Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumunda saat 15.00'de Bölgesel Amatör Ligi yükselme maçı Turhalspor ile karşılaşacağı maç için Şehitler Saat Kulesi karşından araç kaldırılacağı bildirildi. - TOKAT