Başkan Özcan'dan Başarılı Öğrencilere Karne Hediyesi

Öğrencilerin karneleriyle tek tek ilgilenen, derslerinde daha başarılı olmaları için öğütler veren Başkan Özcan, öğrencileri devamsızlıkları konusunda da uyardı.



Çocuklar da kendilerine karne harçlığı dağıtan Mehmet Özcan'a teşekkür etti.

