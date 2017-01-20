Öğrencilerin karneleriyle tek tek ilgilenen, derslerinde daha başarılı olmaları için öğütler veren Başkan Özcan, öğrencileri devamsızlıkları konusunda da uyardı.
Çocuklar da kendilerine karne harçlığı dağıtan Mehmet Özcan'a teşekkür etti.
Başkan Özcan'dan Başarılı Öğrencilere Karne Hediyesi
Özcan, belediyedeki makamında kendisini ziyaret ederek karnelerini getiren başarılı öğrencilere harçlık dağıttı.
Öğrencilerin karneleriyle tek tek ilgilenen, derslerinde daha başarılı olmaları için öğütler veren Başkan Özcan, öğrencileri devamsızlıkları konusunda da uyardı.
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