Başkan Özbalcı'ya Teşekkür Plaketi

Ladik Devlet Hastanesi Başhekimi Birol Binbir, Belediye Başkanı Selim Özbalcı'yı makamında ziyaret etti.



Binbir, ziyaretinde Özbalcı'ya hastane binasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.



Özbalcı, arkalarında güzel eserler bırakabilmenin önemli olduğuna işaret ederek, "Ortaya güzel bir iş çıkarabilirsek ne mutlu bize. Ben bu plaketi ve tabloyu tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.



Binbir de belediyenin katkılarıyla hastane bahçesinde çevre düzenlemesi yapıldığını, bina duvarlarına da Ladik manzarası tabloları asıldığını anlatarak, çalışmalar dolayıyla Ladik halkı ve hastaneleri adına teşekkür etti.