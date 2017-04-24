Başkan Özakcan, Şoförlerle Bir Araya Geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti.



Başkan Özakcan, Kooperatif binasında Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ile birlikte öğle yemeği yiyerek, özel halk otobüslerinin sorun ve sıkıntıları üzerine fikir alış verişinde bulundu. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin yaşadığı sorunlarda belediye olarak yanlarında olacağını ve sorunların çözüm bulması için destekte bulunacaklarını belirtti.



Son olarak günün anısına görevli şoförler ile birlikte toplu fotoğraf çekilinilirken Aydın Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif' i Başkanı Okan Yalçın nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür etti. - AYDIN