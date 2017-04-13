Başkan Özakcan'ın 'Şehitler Haftası' Mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 14 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Başkan Özakcan, yayınladığı mesajda; "Cumhuriyetimiz yanmış, yıkılmış, paylaşılmış bir imparatorluğun küllerinden, tüm dünyaya örnek olan Ulusal Kurtuluş Savaşımız ile kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti yolda bulunmadı, kolay kurulmadı. 250 bin şehidimizin yattığı Çanakkale'den İzmir'e uzanan o savaş güzergahı, yüz binlerce şehit kanının, babaların, anaların ve bacıların gözyaşları üzerine kuruldu. Buradaki şehitlerimizin kanları ile sulanmış, bu vatan topraklarımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluk ve görevidir. Geçmişte canımız pahasına nasıl bu ülkeyi kurmuş ve bugünlere getirmişsek bundan sonra da bu vatanı korumalı ve yüceltmeliyiz. 14 Nisan Şehitler Haftasında başta Başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dün olduğu gibi bugün de vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak ve gelecek nesilleri vatan sevgisiyle yetiştirmek uğruna yaşamlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN