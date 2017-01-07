Başkan Özakcan'dan İzmir'in Kahramanı Şehit Polisin Babasına Ziyaret

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'ndeki odasında ziyaret etti.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Servisi'ndeki odasında tedavisi devam eden Mehmet Zeki Sekin'i ziyaret ederek başsağlığı diledi. Başkan Özakcan sağlık durumu hakkında da bilgi aldığı Mehmet Zeki Sekin'e belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde Efeler ilçesinde yeni açılacak bir parka oğlu'Şehit Fethi Sekin'in' adının verileceğini söyledi.



"Kahraman Polisin Adı Efeler'de Yaşayacak"



İzmir'de adliye binasına düzenlenen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek, girdiği çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in, İzmir halkının ikinci Hasan Tahsin'i olduğunu belirten Başkan Özakcan, "Başımız sağ olsun. Öyle yetişmiş bir evlat ki Fethi Sekin, canını hiçe sayarak onca insanın hayatı kurtardı. Önümüzde ki günlerde belediye meclisimizden alınacak kararla ilçemizde açacağımız yeni bir parkımıza canı pahasına birçok insanın hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin' adını vereceğiz. Bu tür terör saldırıları Türk milletinin birliğine, beraberliğine, kardeşlik hukukuna yöneliktir. Ancak ülkece güçlü olmak, hür ve bağımsız olmak, huzur ve bağımsızlık içinde yaşamak için mücadele etmek zorundayız. Tekrar terörü lanetliyor ve bu tür acı olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Vatan sağ olsun"



Düzenlediği ziyaret nedeniyle Başkan Özakcan'a teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin, "Evet oğlum şehit oldu ama vatan sağ olsun" dedi.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın ziyareti esnasında Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak'ta şehit babasını tedavi gördüğü odasında ziyaret etti. - AYDIN