Başkan Okumuş: "Türkoğlu'nun Yatırımlarla Çehresi Hızla Değişti"
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, çok ciddi yatırım alan ilçenin çehresinin hızla değiştiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, çok ciddi yatırım alan ilçenin çehresinin hızla değiştiğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Kurumsal Pazarlama Koordinatörü Murat Karadayı ile Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret ederek İHA'nın ürün, hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci ise hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyleyerek, İHA ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise İHA'yı kurulduğu günden bugüne çalışmalarını takdirle takip ettiğini söyledi. Okumuş, başta cezaevi gibi çok ciddi yatırımların yapıldığı Türkoğlu'nun, belediye hizmetleriyle de çehresinin hızla değiştiğini anlattı. - KAHRAMANMARAŞ