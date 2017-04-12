Başkan Oğuz, Karkın Mahallesini Ziyaret Etti

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, mahalle ziyaretleri kapsamında Karkın Mahallesini ziyaret etti.



Ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Oğuz, Karkın Mahallesine, halı saha, pazar yeri ve park yapıldığını, içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve kanalizasyonun tamamlandığını ifade etti.



Karkın Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Oğuz, şunları kaydetti:



"Karkın Mahallemizin halı sahası, pazar yeri ve parkını bitirdik. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) su şebekesi ve kanalizasyonu tamamladı. 2017 yılı itibariyle de bütün yollarımız asfaltlanacak. Büyükşehir ve ilçe belediyemizle beraber tüm hizmetler hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor."