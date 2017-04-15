Başkan Nursaçan Güven Tazeledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 15. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Tahir Nursaçan güven tazeledi.



Melikgazi ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, bin 158 üyenin bin 6'sı oy kullandı.





Yapılan sayımda, 2 oy geçersiz kabul edilirken, 559 sanayicinin oyunu alan Tahir Nursaçan'ın listesi yönetime seçildi.



Diğer aday Ergün Bilen ise 445 oyda kaldı.





Çalışmaları hakkında bilgi veren Nursaçan, şöyle konuştu:



"Sanayimizin nitelikli eleman kazanma ihtiyacının karşılanması amacıyla 750 öğrenci kapasiteli ikinci bir meslek lisesi çalışmaları devam etmektedir. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulması mutabakatına varılmıştır. Sanayicilerimizin hizmetine sunmak üzere bir sosyal tesis yapımı planlanmıştır. Devlet destekli endüstriyel tasarı ve Ar-Ge merkezi kurulması ile bilgisayar üzerinde e-OSB çalışmalarına başlanmıştır. Akıllı OSB çalışmalarına da en kısa sürede başlanılacaktır."



Tahir Nursaçan'ın yönetim kurulu listesinde Özer Bostancı, Seyhan Arifoğlu, Süleyman Sarptaş ve Şeref Özdemir yer aldı.