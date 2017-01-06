Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in kayınpederi, Recep Baş vefat etti.
Recep Baş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Recep Baş'ın cenazesi bugün Düzce Dereli Tütüncü Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Düzce Dereli Tütüncü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek. - ZONGULDAK
Başkan Nuri Tekin'in Kayınpederi Vefat Etti
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’in kayınpederi, Recep Baş vefat etti.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'in kayınpederi, Recep Baş vefat etti.
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