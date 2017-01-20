Başkan Nehir,Öğrencilerin Karne Sevincini Paylaştı

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir Ve Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız okulları ziyaret ederek öğrencilere karne hediyelerini takdim ettiler.

ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM SERMAYEMİZDİR

Öğrencilerle duygu ve düşüncelerini paylaşan Belediye Başkanı Mithat Nehir, "İlçemize bağlı 42 mahallemiz var. Meydan ve Gözene mahallerimizde öğrencilerimizle buluşup,karne sevinçlerini paylaşmayı istedik.İlçemizin bütün mahallelerinde bulunan okulların,öğrencilerin karne sevinçlerini paylaşıyoruz.Biliyoruz ki okullarımızın önemli sıkıntıları var.Bu sıkıntıların aşılması için elimizden gelen desteği sunacağız. Öğrencilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Gençlerimiz, ne kadar iyi eğitim görürlerse, mutlu bir geleceğe kavuşacağız. Çocuklarımızın mutluluğu bizim sermayemizdir. Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerinizi aldınız. Bundan sonra ki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme iyi hazırlık yapın.Sizleri kutluyor,iyi tatiller diliyorum."ifadelerine yer verdi.

OKUL MÜDÜRLERİ BAŞKAN NEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Gözene Defne Rotary Okul Müdürü Semir Aslan,Başkan Nehir'e teşekkür ederek,"Eğitime çok önem veren bir Belediye Başkanımız var. 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bu son gününde emeklerimizin hakkını almanın haklı gururunu yaşıyorsunuz.Bu konuda öğencilerimizi,öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.Çok çalıştık iyi bir tatili hakkettik.Hepinize iyi tatiller diliyor, Belediye Başkanımız Mithat Nehir'e tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Meydan Azize Süleyman Yalçın ilkokulu Müdürü Münif Ateş, Ortaokul Müdürü Ali Gündüz,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Süleyman Okur Başkan Nehir'i karşılayarak,ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

BAŞKAN NEHİR TEOG 2. AZİZE DAĞ'A ÖDÜL TAKDİM ETTİ

Başkan Nehir Azize Süleyman Yalçın Ortaokulu 2.Azize Dağ'a Teog 2. Olarak başarı gösterdiği için ödülünü takdim etti.

Başkan Nehir bu konuda:"Başarılı gençlerimiz Her daim gurur kaynağımız olmuştur. Azize Dağ Adlı Öğrencimiz Belediyeye davet etmeyi düşündük.Fakat bugün buraya bu vesileyle geldiğimiz, için başarılı öğrencimize ödülünü takdim edeceğiz.Önümüzdeki günlerde Teog sınavında başarılı öğrencilerimizi belediyeye davet edeceğiz. Daha iyi yerlere gelmek için başarılı öğrencilerimizi ödüllendirmeliyiz. Öğrencilerimizi başarı için teşvik etmeliyiz."ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN NEHİR'DEN VELİLERE MESAJ

Velilere de çağrıda bulunan Başkan Nehir,"Anne ve babalar olarak karne notuna göre öğrencilerinizi değerlendirmeyiniz. Öğrencilerin zayıfı olabilir ama bu notlar çalışarak düzeltilebilir. Aile bireyleri olarak çocuklarımıza karşı ilgi göstermemiz lazım." şeklinde konuştu.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, karne dağıtımı töreninden sonra öğrencilerle sohbet ederek, tüm öğrencilere başarılar ve iyi tatiller temennisinde bulundu.Tören sonunda okulda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilirken diğer öğrencilere karneleri dağıtıldı.