Başkan Nehir Çalışıyor, Samandağın Çehresi Değişiyor

Samandağ Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen teknik çalışmalar kapsamında yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. İhtiyaçlar dahilinde ,belirli bir program çerçevesinde cadde ve sokaklarda yol yapım ve düzenleme çalışmaları devam ettiriliyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre:

"Çiğdede mahallesinde 196. Sokak'ta, Cumhuriyet, Küçük Karaçay, Meydan mahallesinde parke kaplama çalışması, Kurt deresi, Değirmen başı mahallesinde menfez çalışması devam ediyor. Atatürk mahallesinde 70. Sokakta ara yolu dolgu tesviye çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın bu yol yapımından çok mutlu olduklarını görüyor, Biz de halkımıza hizmet etmenin mutluluğu duyuyoruz.""ifadelerine yer verildi.

