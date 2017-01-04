Başkan Namlı'dan DSİ'ye Kırık Barajı Teşekkürü

AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, yürütülen projelerden ötürü teşekkür etti.



AK Parti Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Sait Umucu ile görüştü. Bölge Müdürü Umucu'dan Kastamonu'da yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, "DSİ 23. Bölge Müdürümüz Sait Umucu'dan merkez ve köylerimizdeki dere ıslah işleri ve Kırık Barajı ile ilgili bilgiler aldık. Her işi derhal hallettikleri ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı ve 15 Temmuz süreci ve sonrasındaki tereddütsüz desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettik. İnşallah Kastamonu'da daha büyük projeler zamanla tek tek hayata geçecek" dedi.



AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, kış mevsiminin Kastamonu'da sert geçtiğini ve çok sayıda kapanan köy yollarının anında Özel İdare ekiplerince açıldığını belirterek, bu yüzden muhtarlardan teşekkür aldıklarını kaydetti. Kaşçılar Bölgesinden köy muhtarlarının kendisini ziyaret ettiğini belirten Başkan Namlı, "Kaşçılar Bölgesinden Muhtarlarımız, bizlere ziyarete geldi. Kış dolayısıyla yaşanan olumsuzları ve kapanan köy yollarındaki karla mücadeleleri muhtarlarımıza sorduk. Muhtarlarımız, karla mücadelede bir sorun yaşamadıklarını bizlere memnuniyetle ilettiler. Gerçektende yaklaşık 2 aylık kış sürecinde hiçbir muhtar veya vatandaşımızdan karla mücadele konusunda şikayet almadık. Bu nedenle canla başla gece gündüz köy yollarımızı açmak için çalışan Özel İdaremiz çalışanlarına ve idarecilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.



Ayrıca AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Namlı, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Gülük ile Yönetim Kurulu Üyesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Sadece 15 Temmuz ve sonrası değil her zaman AK Parti ve Merkez İlçe Teşkilatının yanında olan Halk Otobüsleri Kooperatifine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Namlı, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında verdiği desteklerden ötürü Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri adına Başkan Mustafa Gülük'e teşekkür plaketi takdim etti. - KASTAMONU