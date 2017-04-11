Başkan Musa Yılmaz: Meclis Olarak, 13 İlçe ve 550 Köy Arasında Şimdiye Kadar Hiç Bir Ayrım Yapmadık

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, meclisin, tüm hizmetlerde adaletli davrandığını söyledi.



Kütahya Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Belediye Sosyal Tesisleri'nde, birliğin encümen üyeliği seçimlerinde konuşan Başkan Yılmaz, meclis olarak, 13 ilçe ve 550 köy arasında şimdiye kadar hiç bir ayrım yapmadıklarını dile getirdi.



Yılmaz, "550 köyün arasında adaleti sağlamaya çalışıyoruz.Başkan sadece merkez ilçenin başkanı değil. 13 ilçenin de 550 köyün arasında bir program yapıyoruz. Tabi ki herkesi memnun edemeyiz. Ama memnuniyet oranı yüksek olmalı.Kütahya bir bütün olarak baktığımız için, Kütahya'ya bölgesel bakmadığımız için en yüksek memnuniyeti aldığımızı düşünüyorum. Bunun verileri var. Bu bir söylem değil.Öncelikle grup yıllarını ağırlık veriyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bir ekibimiz var. Mutlaka beklentiler fazla olabilir. Asla 550 köyümüz arasında 'şu köyü öne çıkartalım' diye bir derdimiz yok. Başarımız tek taraflı değil. Muhtarlarımızın desteği ile bu hizmetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.



Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin encümen üyeliğine, Aynur Koçuk Mercan, Mehmet Tekin, Nurcan Kamış ve Ömer Demirtaş seçildi. (EFE) - KÜTAHYA