Başkan Musa Yılmaz: "21. Yüzyılın Devrimci Lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, 21. yüzyılın devrimci liderinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.



AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Hazer Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halkoylamasının tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler boyutunda çok net sonuçları olduğunu dile getirdi.



AK Parti Kütahya İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Musa Yılmaz, referandumda elde edilen başarıdan dolayı tüm teşkilat mensuplarını tebrik etti.



Başkan Musa Yılmaz, "16 Nisan Halkoylamasının tarih, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler boyutunda çok net sonuçları vardır. Birçok sonucu vardır. Bu sonuçlarda en önemlilerini ben kendi adıma şöyle tasnif etmek istiyorum. Genelde iki büyük sonucun yerelde de bir büyük sonucun diğer sonuçların ve kazanımların önünde olduğunu düşünüyorum.Bunlardan birincisi; tarih 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sadece kendi ülkesinde değil, bölgesinde değil dünyanın en önemli halk hareketi liderini yani siyaset ve toplum bilimi ifadeleri ile 'devrimcisi' ilan etti, tescil etti. Bu devrimci lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu devrim kızıl bir devrim değil. Bu devrim kanlı bir devrim değil. Ateist ve materyalist hiç değil. Bu devrim kansız, kinsiz, tamamen halk ve onun iradesi ile desteklenen sandıkta kazanılan milli demokratik halk devrimidir. İkinci önemli sonucu; 200 yıldır her daim ideolojisi, yaşam biçimi, inançları ve eğitim seviyesi ile aşağılanmaya, horlanmaya, dışlanmaya ve ötekileştirilmeye çalışılan bu ülkenin gerçek sahibi Anadolu insanı yüksek feraseti, irfanı ve lider kadrosu öncülüğünde tarihi bir 'değişim ve dönüşüme' imza attı. Milli demokratik halk devrimini gerçekleştirdi. Bu halkı küçümseyen seçkinci kesimleri, terör örgütlerini ve emperyal koruyucularını kesin bir yenilgiye uğrattı. Üçüncü önemli sonuç ise yerelde elde ettiğimiz sonuçtur. Kütahya artık her yönü ile bütün katmaları ile dinamikleri ile daha önemli bir ildir. Elde ettiği sonuçlar itibari ile daha dikkat çeken daha önemsenen belirleyici bir konuma ulaşmıştır. Kadirşinas halkımız bu sonuçlarla liderine Partisine, ülkesine ve değişime çok büyük bir destek vermiştir. Bu sonuçlar Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Genel Merkezimizin taktir ve iltifatını kazanmıştır, dikkatlerini çekmiştir. Tüm teşkilatlarımızı kutluyorum bu bize yetecek büyüklükte bir 'zafer'dir. Bunu doyasıya hep birlikte yaşayalım.Bugün tarih yeniden yazılıyor. Aldığımız elde ettiğimiz sonuçlar kayda geçmiştir önümüzdeki 10 -100 yıllarda konuşulacak, tartışılacak ve yazılıp çizilecektir. Bunun önemini ve kıymetini şimdiden tam anlayamayabiliriz ama 'tarih' böyle yapılıyor, cüzleri böyle oluşuyor, gelecek kuşaklar bu sonuçları daha net ve somut görecekler. Değerli AK Partililer; bu aslında çok kıskanılacak ve gıpta edilecek bir durum bugün Türkiye solcuları, komünistleri, ulusalcıları, on yıllardır böyle bir lidere sahip olmak ve devrim yapmak hayali ile yandılar, tutuştular. Ama onların devrimden ilham aldıkları kanlı ve kızıl devrimlerdi. Ateist ve faşist liderlerdi. Bizleri aşağılamaya çalışanlar, bizlerin liderimizin öncülüğünde kazandığımız zaferi aslında kıskanıyorlar. Bu topraklarda dönüşümün; değerlerine bağlı bir lider ve Anadolu insanının desteği ile yapıldığını hazmedemiyorlar. İşte böyle müthiş bir sonuca imza attık. Hepimize hayırlı olsun. Tabi ki bu sonuçlar bize ağır bir sorumluluk ve yükte getirmektedir. Bununda bilincindeyiz. Büyük Türkiye için çekemeyeceğimiz çile ve yük, katlanamayacağımız fedakarlık yoktur. Bu tarihi sonuçta katkısı olan tüm hemşehrilerimize ve teşkilat mensuplarımıza en samimi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA