Başkan Murat Çakır: Referandumun Kazananı Şaphane Olmuştur

AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, referandum sonuçlarını değerlendirdi.



Referandumdaki başarı sebebiyle Şaphane halkına teşekkür eden çakır, "Şaphane'miz demokrasinin önemli bir sınavını daha başarıyla vermiştir. Şaphane'miz yüzde 69,5 gibi önemli bir çoğunluğuyla sandıktan yeni ve güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine destek vermiştir. Bu referandumda kazanan milletimiz olmuştur. Geleceğimiz olmuştur, güven ve istikrar olmuştur. Şaphanemizin güven ve istikrar içinde davamıza gösterdiği büyük teveccüh ve destekten dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu sonuçta emeği, katkısı olan her kademedeki bütün arkadaşlarımı bize gönül veren bütün vatandaşlarımız ve hemşehrilerimizi kutluyorum" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA